Несколько игр для PlayStation 4 обновятся для PlayStation 5

Выход PlayStation 5 еще не состоялся, а в сети все больше появляется причин для обсуждения этой игровой консоли. На этот раз утечки касались не столь самой приставки, сколько игр для нее и их «прокачки». Под прокачкой понимается процесс обновления игры с PlayStation 4 до PlayStation 5. Этой информацией поделился инсайдер под ником PSErebus, известный тем, что не раз верно предсказывал новости от Sony и ее продукции.

Так вот, ожидается, что обладатели игровой приставки PlayStation 4 смогут играть в игры, купленные для нее и на PlayStation 5, то есть платить за одну игру для двух приставок лишь раз. Ожидается, что среди игр будут такие популярные франшизы, как Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Marvel’s Avengers Alliance, а также FIFA 21. Стоит заметить, что это не полноценный список таких игр. Впоследствии, будут добавляться новые.

Что же нужно сделать, чтобы воспользоваться этой полезной функцией? Для этого достаточно иметь игру, купленную как в цифровом виде или на носителе, и цифровой код, с помощью которого произойдет активация. Более того, Sony позволить активировать игру, не имея даже PlayStation 5. Сделать это можно будет онлайн. Заметим, что конкуренты из Microsoft также имеют нечто подобное в своем арсенале. Речь идет о Xbox Series X, где вероятнее всего, будет реализована подобная функция. Напомним, что обе игровые приставки будут анонсированы ближе к рождественскому сезону в этом году.