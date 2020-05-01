Несколько игр для PlayStation 4 обновятся для PlayStation 5
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Новости

Несколько игр для PlayStation 4 обновятся для PlayStation 5

Выход PlayStation 5 еще не состоялся, а в сети все больше появляется причин для обсуждения этой игровой консоли. На этот раз утечки касались не столь самой приставки, сколько игр для нее и их «прокачки». Под прокачкой понимается процесс обновления игры с PlayStation 4 до PlayStation 5. Этой информацией поделился инсайдер под ником PSErebus, известный тем, что не раз верно предсказывал новости от Sony и ее продукции.

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Так вот, ожидается, что обладатели игровой приставки PlayStation 4 смогут играть в игры, купленные для нее и на PlayStation 5, то есть платить за одну игру для двух приставок лишь раз. Ожидается, что среди игр будут такие популярные франшизы, как Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Marvel’s Avengers Alliance, а также FIFA 21. Стоит заметить, что это не полноценный список таких игр. Впоследствии, будут добавляться новые.

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Что же нужно сделать, чтобы воспользоваться этой полезной функцией? Для этого достаточно иметь игру, купленную как в цифровом виде или на носителе, и цифровой код, с помощью которого произойдет активация. Более того, Sony позволить активировать игру, не имея даже PlayStation 5. Сделать это можно будет онлайн. Заметим, что конкуренты из Microsoft также имеют нечто подобное в своем арсенале. Речь идет о Xbox Series X, где вероятнее всего, будет реализована подобная функция. Напомним, что обе игровые приставки будут анонсированы ближе к рождественскому сезону в этом году.

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