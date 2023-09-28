Названа дата выхода игры-головоломки The Talos Principle 2

Студия Croteam и издательство Devolver Digital объявили, что The Talos Principle 2, долгожданное продолжение популярной игры-головоломки 2014 года, выйдет 2 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Вместе с объявлением разработчики выпустили новый геймплейный трейлер.

Действие игры происходит в далеком будущем, где человечество давно вымерло, но культура живет благодаря роботам, созданным по образу и подобию людей. Геймеров ждет глубокая история, несколько концовок и красивые локации для исследования.

Создатели обещают более проработанные головоломки, новые механики, богатую сюжетную линию и большое количество секретов. Игрокам предстоит отправиться на поиски таинственной мегаструктуры, разобраться в вопросах природы космоса, борьбы веры и разума, а также страха повторения ошибок человечества.