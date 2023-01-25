Налог на майнинг криптовалюты в России может составить от 7,5 до 20%

В Госдуме обсуждают введение налога на майнинг в России. Минфин поддерживает данную инициативу и считает, что будет справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют.
Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что может появиться аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД) со ставкой от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль в 20%.
Ранее законопроект о майнинге был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года, но не прошел первое чтение.
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