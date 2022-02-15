Началось глобальное тестирование MIUI 13 на смартфонах Poco

Бренд Poco запустил международную программу бета-тестирования фирменной оболочки MIUI 13. Ранее она тестировалась только в Китае.
Владельцы телефонов Poco начали получать обновления в рамках программы Mi Pilot. Для участия в ней надо зарегистрироваться на специальной странице. А вот какие модели принимают участие в тестировании:
- Poco F2 Pro
- Poco X2
- Poco M2 Pro
- Poco X3 NFC
- Poco X3
- Poco M2
- Poco C3
- Poco M3
- Poco F3
- Poco X3 Pro
- Poco M3 Pro 5G
- Poco F3 GT
- Poco X3 GT
- Poco M4 Pro 5G
Пока не сообщается, когда именно новая прошивка выйдет по всему миру, но, похоже, осталось недолго.
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