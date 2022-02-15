Началось глобальное тестирование MIUI 13 на смартфонах Poco

Бренд Poco запустил международную программу бета-тестирования фирменной оболочки MIUI 13. Ранее она тестировалась только в Китае.

Владельцы телефонов Poco начали получать обновления в рамках программы Mi Pilot. Для участия в ней надо зарегистрироваться на специальной странице. А вот какие модели принимают участие в тестировании:

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco M2 Pro

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco M2

Poco C3

Poco M3

Poco F3

Poco X3 Pro

Poco M3 Pro 5G

Poco F3 GT

Poco X3 GT

Poco M4 Pro 5G

Пока не сообщается, когда именно новая прошивка выйдет по всему миру, но, похоже, осталось недолго.

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