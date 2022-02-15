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Новости

Началось глобальное тестирование MIUI 13 на смартфонах Poco

Бренд Poco запустил международную программу бета-тестирования фирменной оболочки MIUI 13. Ранее она тестировалась только в Китае.

Владельцы телефонов Poco начали получать обновления в рамках программы Mi Pilot. Для участия в ней надо зарегистрироваться на специальной странице. А вот какие модели принимают участие в тестировании:

  • Poco F2 Pro
  • Poco X2
  • Poco M2 Pro
  • Poco X3 NFC
  • Poco X3
  • Poco M2
  • Poco C3
  • Poco M3
  • Poco F3
  • Poco X3 Pro
  • Poco M3 Pro 5G
  • Poco F3 GT
  • Poco X3 GT
  • Poco M4 Pro 5G

Пока не сообщается, когда именно новая прошивка выйдет по всему миру, но, похоже, осталось недолго.

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Источник:
xiaomiui.net
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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