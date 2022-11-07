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Начались продажи «умных» телевизоров от «Яндекс»

Сегодня в розничную продажу поступили первые смарт-телевизоры от «Яндекса». Они оснащены голосовым помощником «Алиса» и работают под управлением «Яндекс ТВ» на базе Android TV 9.0.

Стоимость телевизора «Яндекс» следующая:

Обе новинки поддерживают разрешение 4K Ultra HD и технологию многоканального звука Dolby Audio. Позже, модельный ряд расширится ещё на 4 устройства, но только в первом полугодии 2023 года.

Сейчас телевизоры можно приобрести на маркетплейсах «Яндекс Маркет» и Ozon, а также в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Технопарк». Первым покупатели получат подписку «Плюс Мульти» на три месяца.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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