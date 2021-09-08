На сайте Apple нашли пасхалку к будущей презентации

Вчера стало известно о дате презентации флагманских смартфонов Apple. А через некоторое время после этого на странице мероприятия обнаружилась пасхалка. Но увидеть её можно только с помощью iPhone и iPad, ведь она размещена в дополненной реальности.

Если открыть страницу Apple с информацией о предстоящем ивенте на мобильном устройстве, а затем коснуться фирменного логотипа, на экране гаджета откроется AR-версия сайта. Логотип же станет порталом, с помощью которого можно попасть на ночное побережье. Там будет указана дата очередной презентации Apple — 14 сентября 2021 года.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Как ожидается, в этот день компания покажет новые флагманские iPhone 13, умные часы Series 7 и беспроводные наушники AirPods 3.

Отметим также, что осенью запланированы сразу 3 презентации Apple. Там могут показать также новые планшеты, ноутбуки и прочее.