На сайте американского магазина появились новые AirPods за $399

В базу товаров американского магазина Target добавили новые несколько товаров от Apple. Скриншоты опубликовал надёжный ресурс 9to5Mac, сославшись на сотрудников самого магазина.

В списке видны 4 товара. X — это обозначение, которое компания указывает для еще не анонсированных устройств.

AirPods (X Generation): $399,99

Apple TV Gen X: $179,99

Ремешки для Apple Watch Series X: $49,99

iPod touch X Generation: $399,99

Ранее ходили слухи, что купертиновцы выпустят бюджетную версию AirPods Pro Lite. Однако, ценник подтверждает обратное. Возможно, Apple готовит полноразмерные наушники AirPods сегмента Pro.

Обновленная приставка Apple TV кажется более реальным продуктом, устройство может получить новый процессор. Ремешки для Apple Watch компания уже неоднократно обновляла весной — этот год не станет исключением.

Появление iPod touch X в этом списке удивляет. В 2019 году Apple представила обновленный iPod, прежнюю версию устройства выпустили в 2015 году. Цикл в 4 года обновления кажется более реальным.

Источники AppleInsider также подтвердили, что в скриншотах указаны новые продукты и их ценники на момент релиза.