Приложение DoubleTake позволяет снимать сразу на несколько камер iPhone

На iPhone 11/11 Pro заработала хорошая долгожданная функция. Теперь владельцы этих смартфонов смогут одновременно снимать на несколько камер. Об этом бонусе Apple сообщила ещё на сентябрьской презентации, но до смартфонов добралась она только сейчас.

Такая возможность реализуется через специальную программу DoubleTake, которая устанавливается через AppStore. Но и тут не обошлось без ограничений: максимальное разрешение видео составляет 1080p с частотой 30 к/с.

Также приложение будет работать на прошлогодних флагманах iPhone XS, XS Max и XR. Но на этих устройствах одновременно смогут работать только фронтальная и одна основная камеры.

Приложение можно скачать бесплатно тут.