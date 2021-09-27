На iPhone 13 появилась ошибка разблокировки с помощью часов

iPhone с функцией Face ID уже довольно давно позволяют разблокировать систему с помощью Apple Watch Series 3 или новее. Это нужно в тех случаях, когда лицо пользователя скрывает маска. Функция появилась ещё в iOS 14.5 в апреле.

Однако на новейших iPhone 13 эта возможность не всегда работает. Некоторые пользователи получали ошибку с сообщением «Невозможно объединиться с Apple Watch» и просьбой проверить состояние устройств.

В компании уже знают о проблеме и изучают её. Как ожидается, исправление появится в iOS 15.1, которая уже проходит бета-тестирование. Выход ожидается через несколько недель.

Пока же в Купертино предлагает отключить разблокировку iPhone 13 с помощью Apple Watch. Вместо него предлагается использовать пароль.

Отметим, что ранее на iPhone 13 обнаружились артефакты на фото.