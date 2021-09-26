На фото с iPhone 13 возникают артефакты

Похоже, что у iPhone 13 проблемы. Владельцы из Китая начали сообщать о появлении артефактов на фото. Складывается впечатление, что это баг пикселей или программной обработки, однако второе более вероятно.

На данный момент неясно, почему они появляются, однако их случайное возникновение потенциально указывает именно на софт. Пока неясно, насколько сильно распространена пробелам, однако в китайской социальной сети Weibo это активно обсуждают.

Отметим, что артефакты возникают именно на фото — на предварительном просмотре всё в порядке. Пока что компания не прокомментировала ситуацию, так что неясно, в курсе ли в Купертино об этой проблеме.

Напомним, что ранее сообщалось о проблемах с беспроводной зарядкой MagSafe Duo.