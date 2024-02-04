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На экране Samsung Galaxy S24 Ultra появляется зелёная полоса

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:41

На Reddit появились фотографии с новыми проблемами экрана Samsung Galaxy S24 Ultra. Одним из выявленных дефектов является появление зелёной полосы на экране, в одном из случаев также обнаружены две полосы – зелёная и белая.

Пользователи отмечают, что стандартные методы устранения проблем, такие как перезагрузка или сброс к заводским настройкам, оказываются бесполезными в данной ситуации. Хотя случаи проявления такой проблемы не являются массовыми. Другой пользователь рассказал, что экран начал выдавать ошибку уже на 6 день после использования смартфона.

Оба владельца смартфонов обратились к продавцам с требованием замены устройства или возврата денег.

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Теги: 
Источник:
Notebookcheck
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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