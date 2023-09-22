На Авито продают iPhone 15 за 295 тыс. рублей

На Авито начали появляться объявления о продаже iPhone 15. При этом ценник составляет внушительные 295 000 рублей. Это максимальная стоимость за iPhone 15, которую смогли отыскать редакция The GEEK.

Впрочем, предложений пока мало. Есть вероятность того, что позиции могут удаляться модераторами Авито из-за объявлений с предложением внести предоплату.

Многие продавцы обещают, что телефон появится у них с 23 сентября, а в подарок покупателю дают стекло, оригинальный чехол и даже международную гарантию Apple Care.

Со своей стороны рекомендуем дождаться адекватных цен. По нашей оценке, это может произойти уже через месяц, когда ажиотаж заметно уменьшится. Впрочем, новые iPhone 15 мало чем отличаются от предшественников. Но почему-то многие продавцы решили создать именно на этой модели заметную «шумиху».