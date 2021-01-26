На Apple подали в суд за сотрудничество с онлайн-казино

Похоже, что у Apple новые проблемы. В Окружной суд Северного округа Калифорнии против компании был подан иск, согласно которому Apple получает прибыль от незаконных азартных игр.

Речь идёт о так называемых «социальных приложениях для казино». По факту же это обычные программы, которые позволяют владельцам смартфонов и планшетов играть в азартные игры. При этом фишки для них надо покупать за реальные деньги, а выигранные средства используются только для дальнейшей игры.

Согласно иску, система Apple используется для распространения и обработки платежей. Такая схема была выхода и компании, и социальным казино. Ведь корпорация получает 30% от каждой покупки внутри приложений.

Также система из Купертино помогает в распространении этих приложений, предоставляет разработчикам данные и другую информацию о пользователях. Наконец, заявлено, что доля Apple выше, чем у компаний в реальных казино.

Истцы утверждают, что пользователи становятся зависимыми от приложений и тратят на них десятки и сотни тысяч долларов. К примеру, в 2020-м на виртуальные фишки было потрачено в общей сложности 6 миллиардов долларов. При этом в Калифорнии запрещены игровые автоматы.

Наконец, в иске заявлено, что каждый истец потратил не менее 15 тысяч долларов.