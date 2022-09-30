М.Видео-Эльдорадо запустили продажи Apple Watch Series 8

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о старте продаж «умных» часов Apple Watch Series 8, а также за счёт первых поставок обеспечит новинками большинство клиентов, оформивших предзаказ на новые смарт-часы.

Получить свой заказ можно уже сегодня и позднее из выбранного магазина или с доставкой на дом. На выбор два варианта аксессуаров с циферблатом 41 и 45 мм, в четырёх цветах каждый – «Тёмная ночь» (Midnight), серебристый (Silver), «Сияющая звезда» (Starlight) и красный (Product RED). Стоимость девайсов начинается от 41 999 рублей. География представленности смарт-часов будет регулярно расширяться.

В рамках предзаказа Apple Watch Series 8 порядка 60% покупателей выбрали аксессуары с корпусом 45 мм, ещё 40% — модели 41 мм. Наиболее востребованными цветами оказались «Тёмная ночь» (Midnight) и «Сияющая звезда» (Starlight). Лидером спроса оказались Apple Watch Series 8 (45 мм) «Тёмная ночь» (Midnight). Чаще всего новинки заказывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!