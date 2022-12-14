МТС запустила площадку Rushbe по продаже игровых ключей

Компания МТС запустила бета-тестирование площадки Rushbe (рушби? рашби?), где продают ключи к играм Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect. Речь идёт о тех играх, которые недоступны в России.

В условиях, когда прямая покупка в Steam невозможна, а альтернативные способы связаны с существенными переплатами и рисками блокировки аккаунта, мы хотим дать геймерам возможность быстро и безопасно получать лицензионные ключи активации с хорошими скидками. Пресс-служба МТС

Пока что проект находится на этапе бета-тестирования, а полноценный запуск запланирован на лето 2023 года. В будущем же компания намерена превратить магазин в полноценный игровой центр по аналогии со Steam.

Как ожидается, играть можно будет с помощью платформы Fog Play или покупать игры в рамках подписок.

На данный момент на площадке уже есть 2481 игра, а в будущем планируется довести количество до 4000.