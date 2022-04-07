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Новости

МТС распродаёт iPhone 11 и iPhone 12 с большими скидками

Интернет-магазин МТС начал распродавать iPhone 11 и iPhone 12 со значительными скидками. С повышения цен, предложение от МТС смотрится весьма привлекательно.

Например, iPhone 11 на 64 ГБ памяти можно приобрести за 48 990 с применением промокода, который можно забрать на карточке товара. Базовая версия iPhone 12 на 64 ГБ обойдётся в 66 990 рублей.

Скидка составляет от 10 до 18 тысяч рублей. Стоимость действует при вводе промокода, указанного на карточке товара.

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Источник:
The GEEK, МТС
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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