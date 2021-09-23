Mozilla обвинила Google в слежке за пользователями

Позавчера, 21 сентября, вышла новая версия браузера Google Chrome под номером 94. В ней разработчики добавили новые функции безопасности и исправили ошибки. Однако там появился и новый программный интерфейс (API) Idle Detection, который фиксирует время ожидания устройств.

При этом он отслеживает активность не только во вкладке, но также в браузере вообще и даже в сторонних приложениях. Это позволяет следить за активностью пользователей. Примечательно, что функция включается по умолчанию, хотя и запрашивает разрешение, как при активации микрофона или веб-камеры.

Компания Mozilla уже раскритиковала новинку, заявив, что это прецедент для глобальной слежки и крайне удобный инструмент для этого.

Отмечается, что Idle Detection позволяет отслеживать режим дня, поведение и активность пользователя, что позволяет использовать упреждающие психологические манипуляции (голод, эмоции, выбор и прочее).

К критике присоединились также разработчики открытого движка WebKit, которые заявили, что это очень серьёзное нарушение конфиденциальности пользователей.

Комментария от Google пока не было.