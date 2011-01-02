Мошенники массово регистрируют домены для поддельных сайтов популярных брендов

В русском сегменте интернета массово регистрируются домены с названиями популярных брендов. Эксперты полагают, что сайты могут принадлежать мошенникам, которые готовят кампанию с фальшивыми распродажами. При этом они же предупреждают о проблемах с блокировкой таких ресурсов.

Отмечается, что все домены оформлены через одну и ту же российскую компанию-регистратора. Привязка указывает на серверы в Белизе. Там они находятся на технических площадях компании Ispiria. Также заявлено, то лишь за 20 октября было зафиксировано 192 таких доменных имени.

Предполагается, что эти домены будут использоваться для фишинга, накрутки трафика и так далее. Также с их помощью можно продавать контрафактные товары, распространять вирусы или пиратское программное обеспечение.

При этом часто закрыть такой сайт нельзя, особенно если он находится на сервере другого государства. Отметим также, что в Белизе сайты не блокируются хостинг-провайдерами.