Монстр автономности: HONOR Power с огромной батареей получил дату анонса

HONOR опубликовала тизер нового смартфона HONOR Power, главной особенностью которого станет мощная батарея. Официальная презентация новинки состоится 15 апреля.

На изображении, сопровождающем анонс, виден экран смартфона с тонкими рамками и вырезом фронтальной камеры в виде пилюли. Характеристики устройства пока держатся в секрете.

Тем не менее, китайские инсайдеры сообщают, что новинка получит кремний-углеродный аккумулятор на 7800 или даже 8000 мАч.