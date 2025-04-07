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Монстр автономности: HONOR Power с огромной батареей получил дату анонса

Смартфону пророчат кремний-углеродный аккумулятор емкостью до 8000 мАч.
Обзор HONOR X9c

HONOR опубликовала тизер нового смартфона HONOR Power, главной особенностью которого станет мощная батарея. Официальная презентация новинки состоится 15 апреля.

На изображении, сопровождающем анонс, виден экран смартфона с тонкими рамками и вырезом фронтальной камеры в виде пилюли. Характеристики устройства пока держатся в секрете.

Тем не менее, китайские инсайдеры сообщают, что новинка получит кремний-углеродный аккумулятор на 7800 или даже 8000 мАч.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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