Мод для Hogwarts Legacy с женственным голосом трансгендерного персонажа был удален

Модификация для Hogwarts Legacy с более женственным голосом трансгендерного персонажа была удалена с портала Nexus Mods.

Пользователи Nexus Mods заметили, что голос бармена Сироны из Хогсмида, персонажа-трансгендера в игре Hogwarts Legacy, слишком низкий для женщины. Однако, как оказалось, такой голос был задуман разработчиками.

Модификация под названием «pakchunk99-sironabugfix», которая делала голос более женственным, была несколько раз опубликована, но затем удалена модераторами портала. Однако, поискав на других площадках, можно найти эту модификацию.

Ранее стало известно, что разработчики игры были недовольны вынужденным добавлением трансгендерного персонажа и добавили Сирону лишь «для галочки». Один из сотрудников компании назвал это «тупой показухой».