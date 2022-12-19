Мобильную Crash Bandicoot: On the Run скоро закроют

Компания King, которая создала немало популярных мобильных игр, сообщила о скором закрытии Crash Bandicoot: On the Run. Уже сегодня, 19 декабря, там отключили магазин и функции микроплатежей. Серверы закроют через два месяца — 16 февраля 2023 года.

Саму игру выпустили 25 марта 2021 года, при этом она стала второй по числу скачиваний. Её загрузили в общей сложности более 27 миллионов раз.

Закрыть игру решили из-за ряда проблем. В ней не появлялось нового контента, также разработчики не довели до ума ряд опций.