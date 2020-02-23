MIUI 12 могут установить владельцы Xiaomi и Redmi
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Новости

MIUI 12 могут установить владельцы Xiaomi и Redmi

Два дня назад Xiaomi представила свою новую фирменную оболочку MIUI 12 с заявлением, что она будет поддерживать более 40 смартфонов. Пока прошивка доступна только бета-тестерам, но благодаря энтузиастам её может загрузить любой желающий.

На такой шаг пошел зарубежный ресурс XDA-Developers, выгрузив 28 образов для установки MIUI 12 через кастомный загрузчик TWRP. Стоит учесть, что в них нет сервисов Google, а весь интерфейс на английском и китайском языках.

Miui 12

В MIUI 12 появилась плавная анимация, переработанная тёмная тема, повышенный уровень безопасности данных пользователя и оптимизированный интерфейс.

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