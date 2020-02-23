Xiaomi лишила поддержки множество актуальных смартфонов

Весной текущего года Xiaomi представила новую версию фирменной оболочки MIUI 12. Презентация новых возможностей так понравилась пользователям, что они буквально сразу захотели получить обновление для своего смартфона. Однако без него останется весьма весомая часть аппаратор.

Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые перестанут получать следующие обновления, что весьма печально. Пока речь идёт только о китайской версии MIUI, но скорее всего, исключением не станет глобальная версия.

Список устройств, которые перестанут поддерживаться:

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Note 5

Весьма интересно, но в перечисленном списке есть устройства вышедшие в 2018 году, а также которые работают на мощном процессоре Snapdragon 845.

Если ранее Xiaomi всячески пыталась копировать Apple, то китайцам есть явно чему поучиться у неё. Например, в долгой поддержке устройств. Достаточно вспомнить iPhone 6S, который до сих пор поддерживается компанией и получает актуальные обновления iOS. А он на минутку вышел в 2015 году.

Однако стоит учесть, сколько смартфонов в год выпускает Xiaomi и что разработчики не могут позволить такой роскоши поддерживать их всех. Достаточно грустно.