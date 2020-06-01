Распространение MIUI 12 остановлено

Некоторые пользователи только начали получать MIUI 12, как представители Xiaomi объявили, что этот процесс приостановлен. Сразу же в голову полезли мысли о багах в прошивке, но дело совсем не в них. Все дело в традиционном празднике в Поднебесной, который стартует 25 июня. А как мы знаем, для китайцев лучшего повода для отдыха, чем праздник, нет.

Вот такое бездействие продлится около недели и уже с 3 июля работа над собственной оболочкой продолжится с новыми темпами. Кстати, с выходом этой не очень приятной новости, обладатели модельного ряда Redmi Note 8 могут порадоваться. Ведь для них началось тестирование обновления, которое принесет на борт смартфона Android 10.

Напомним, что это обновление уже начало было выходить, но разработчики из Xiaomi обнаружили в прошивке какие-то «страшные» баги и решили повременить с ее выпуском и более тщательно протестировать. Ожидается, что все решится уже в следующем месяце.