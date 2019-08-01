Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
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Новости

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

На очереди очередная позитивная новость от Xiaomi. Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. Об этом было объявлено в социальной сети Weibo и пока касается лишь китайских моделей Redmi. А это означает, что тестирование прошивки окончательно завершилось.

На данный момент неизвестно, какие из устройств первыми получат прошивку, но если верить информации во время анонса, то такими смартфонами должны стать:

  • Redmi K30 Pro Zoom Edition,
  • Redmi K30 Pro,
  • Redmi K30 5G,
  • Redmi K30,
  • Redmi K20 Pro Exclusive Edition,
  • Redmi K20 Pro,
  • Redmi K20.

Сейчас известно, что распространение будет проходить в три этапа.

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Что касается самой оболочки MIUI 12, то она основана на Android 10 и предлагает значительные улучшения не только в интерфейсе, но и по функционалу. Так, упоминается переработанный интерфейс, новый уровень анимации, улучшения темной темы, повышение уровня безопасности, а также качественные изменения в работе фирменных приложений.

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