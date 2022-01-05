Минимум один iPhone 14 получит вырез в экране вместо «чёлки»

Редактор Bloomberg Марк Гурман рассказал свежие новости о будущей линейке iPhone 14. Он утверждает, что новый дизайн с вырезом на экране место «моноброви» получит минимум одна модель новой линейки. При этом неясно, идёт ли речь о базовой версии iPhone 14 или о варианте Pro. Но источник полагает, что это будет всё-таки более дорогая модель.

Ранее аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что iPhone 14 получит новый дизайн без чёлки. Также он приписывает новинке 48-мегапиксельную основную камеру, отсутствие слота под SIM-карту, титановую рамку и другие улучшения.

По слухам, именно в iPhone 14 может вернуться сканер отпечатка пальца, причём сразу под экраном. В самой линейке ожидается четыре модели — версия iPhone 14 на 6,1 дюйма, вариант iPhone 14 Max на 6,7 дюйма, а также Pro и Pro Max с аналогичными диагоналями. Мини-версии, увы, ждать не стоит .