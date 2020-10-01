Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Представлен Microsoft Surface Laptop Go: прямой конкурент MacBook Air

Думали ли вы, что Microsoft станет соперничать с Apple? Думаю, нет, а вот представители Microsoft с выходом Surface Laptop Go уверены в обратном, ибо этот девайс они позиционируют, как альтернативу MacBook Air. На первый взгляд, возможно так и есть: это подтверждают небольшие габариты устройства и его вес. Однако для снижения ценника разработчикам пришлось пойти на применение в корпусе пластика. Единственная металлическая деталь – это крышка экрана, отлитая из алюминия.

Основой устройства от Microsoft является аппаратная платформа Intel Ice Lake, в частности, используется Core i5-1035G1, который создан согласно технологии 10 нм. Это четырёхъядерный процессор с частотой от 1 до 3,6 ГГц, имеет в своем составе 6 МБ кэша третьего уровня. Данный компонент способен обрабатывать до восьми потоков данных, имеет встроенное видеоядро Intel UHD, а его TDP, то есть тепловыделение считается чуть ли не эталоном – 13 Вт.

  • Surface Go
  • Surface Go 1

Также необходимо сказать и о дисплее. В рассматриваемом девайсе используется стандартная IPS-матрица, правда разрешение даже не дотягивает до Full HD. Здесь мы видим разрешение 1536х1024 точек, а плотность пикселей составляет 184 точки на дюйм. Это еще один нюанс, который повлиял на ценник.

  • Surface Go 02

Что касается самого ценника Surface Laptop Go, то он гораздо дешевле заявленного конкурента. Для США оптимальная цена составляет 550 долларов, что в два раза меньше Apple MacBook Air. Кстати, приобрести устройство от Microsoft в России вряд ли получится, по крайней мере официально. Для покупателей будет доступно три комплектации. Максимальный объем ОЗУ может достигать 64 ГБ стандарта DDR4-3200 и LPDDR4x-3733. В базовой версии установлено всего лишь 4 ГБ ОЗУ. В качестве накопителя используется eMMC, объемом 64 ГБ.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

По теме

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить