Представлен Microsoft Surface Laptop Go: прямой конкурент MacBook Air

Думали ли вы, что Microsoft станет соперничать с Apple? Думаю, нет, а вот представители Microsoft с выходом Surface Laptop Go уверены в обратном, ибо этот девайс они позиционируют, как альтернативу MacBook Air. На первый взгляд, возможно так и есть: это подтверждают небольшие габариты устройства и его вес. Однако для снижения ценника разработчикам пришлось пойти на применение в корпусе пластика. Единственная металлическая деталь – это крышка экрана, отлитая из алюминия.

Основой устройства от Microsoft является аппаратная платформа Intel Ice Lake, в частности, используется Core i5-1035G1, который создан согласно технологии 10 нм. Это четырёхъядерный процессор с частотой от 1 до 3,6 ГГц, имеет в своем составе 6 МБ кэша третьего уровня. Данный компонент способен обрабатывать до восьми потоков данных, имеет встроенное видеоядро Intel UHD, а его TDP, то есть тепловыделение считается чуть ли не эталоном – 13 Вт.

Также необходимо сказать и о дисплее. В рассматриваемом девайсе используется стандартная IPS-матрица, правда разрешение даже не дотягивает до Full HD. Здесь мы видим разрешение 1536х1024 точек, а плотность пикселей составляет 184 точки на дюйм. Это еще один нюанс, который повлиял на ценник.

Что касается самого ценника Surface Laptop Go, то он гораздо дешевле заявленного конкурента. Для США оптимальная цена составляет 550 долларов, что в два раза меньше Apple MacBook Air. Кстати, приобрести устройство от Microsoft в России вряд ли получится, по крайней мере официально. Для покупателей будет доступно три комплектации. Максимальный объем ОЗУ может достигать 64 ГБ стандарта DDR4-3200 и LPDDR4x-3733. В базовой версии установлено всего лишь 4 ГБ ОЗУ. В качестве накопителя используется eMMC, объемом 64 ГБ.