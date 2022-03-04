Microsoft остановила продажи продуктов в России

Компания Microsoft приостанавливает продажи своей продукции и услуг в России на фоне санкций. Об этом заявил президент и заместитель председателя Microsoft Брэд Смит. Полное сообщение можно прочитать в корпоративном блоге.

Сообщение из блога Microsoft

Смит отметил, что корпорация останавливает различные бизнес-направления внутри страны. Но не уточнил, что под всеми приостановками имеется ввиду.

Также неизвестно, продолжит ли функционировать российский офис Microsoft в Москве на Крылатской улице. По данным на июль 2021 года, у Microsoft в РФ более 300 сотрудников.

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