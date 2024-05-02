Microsoft скоро закроет магазин игр для Xbox 360

Компания в очередной раз напомнила о грядущем закрытии онлайн-магазина игр для Xbox 360. Первое подобное уведомление появилось ещё в августе прошлого года. Само закрытие произойдёт 29 июля 2024 года.

Несмотря на это, обладатели Xbox 360 сохранят доступ к уже купленным играм и DLC. Весь ранее купленный контент будет доступен для консоли, а также на актуальных Xbox One и Xbox Series X/S. Всё это стало возможно из-за поддержки обратной совместимости.

Более того, если пользователь по каким-то причинам удалит игру с Xbox 360, он сможет повторно загрузить её через меню «История загрузок». Любопытно, что сетевой доступ и мультиплеер будет работать без изменений. Также будут выходить обновления и патчи.