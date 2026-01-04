Активировать Windows без интернета больше нельзя | The GEEK
close
Новости

Активировать Windows без интернета больше нельзя

Microsoft без предупреждения изменила правила активации своих ОС.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:01

Microsoft фактически отключила возможность активации Windows без подключения к интернету. Пользователи сообщают, что телефонная активация больше не работает ни в Windows 11, ни в Windows 10, ни даже в Windows 7.

На официальном форуме Microsoft появились обращения от тех, кто пытался активировать систему по телефону. Они ссылаются на страницу поддержки, где этот способ всё ещё указан как рабочий и сопровождается пошаговой инструкцией. На практике же автоответчик сообщает, что активация Windows теперь доступна только онлайн и предлагает перейти на сайт aka.ms/aoh.

Видео с проверками уже появились на YouTube: звонок в службу активации заканчивается одинаковым сообщением вне зависимости от версии ОС. Microsoft официально об изменениях не объявляла, но по факту последний офлайн-способ активации Windows больше не функционирует.

id·217233·20260104_1801
Apple и крупнейшие IT-компании отправят инженеров на работу в Белый дом
В Windows 11 появится полноэкранная трансляция Android-приложений
Microsoft прикрыла главный способ «бесплатной» активации Windows
Конец эпохи Windows 10: Microsoft закрыла поддержку ОС
Конец эксперимента: Windows 11 SE перестанет существовать в 2026 году
Соосновательница Xbox заявила, что игровые устройства Microsoft мертвы
Microsoft меняет «экран смерти». Синий BSOD исчезнет спустя 40 лет
«Блокнот» в Windows 11 научился сам писать текст с помощью ИИ
Microsoft представила доступные Surface Pro и Surface Laptop
Microsoft анонсировала ремастер игры Gears of War
Microsoft отключает пароли в новых аккаунтах
Skype навсегда ушёл в офлайн
В ОАЭ построят крупнейший дата-центр: Microsoft вложит $545 млн совместно с оператором Du
«Блокнот» в Windows 11 получил новую ИИ-функцию
Rufus поможет установить Windows 11 на старые ПК
Microsoft нашла пять критических уязвимостей в Windows 11
Microsoft прекратила поддержку двух версий Windows 11
Новое обновление Windows 11 вызывает «экран смерти» и бесконечную перезагрузку
windows 11
Microsoft прекращает поддержку двух версий Windows 11
«Блокнот» в Windows 11 получил две долгожданные функции из Word

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры