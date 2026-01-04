Активировать Windows без интернета больше нельзя

Microsoft фактически отключила возможность активации Windows без подключения к интернету. Пользователи сообщают, что телефонная активация больше не работает ни в Windows 11, ни в Windows 10, ни даже в Windows 7.

На официальном форуме Microsoft появились обращения от тех, кто пытался активировать систему по телефону. Они ссылаются на страницу поддержки, где этот способ всё ещё указан как рабочий и сопровождается пошаговой инструкцией. На практике же автоответчик сообщает, что активация Windows теперь доступна только онлайн и предлагает перейти на сайт aka.ms/aoh.

Видео с проверками уже появились на YouTube: звонок в службу активации заканчивается одинаковым сообщением вне зависимости от версии ОС. Microsoft официально об изменениях не объявляла, но по факту последний офлайн-способ активации Windows больше не функционирует.