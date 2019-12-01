Microsoft продолжит поддержку Windows 7

Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС. Правда, здесь есть один нюанс, на который стоит обратить внимание. Полностью прекращать поддержку никто не собирается. Об этом заявил IT-специалист М. Бринкман, который рассказал, что обновления будут приходить, но лишь для специальных версий системы с платной поддержкой.

Речь идет о версиях Microsoft Security Essentials и патчах безопасности для них. Продолжаться такая поддержка будет 3 года. В самой компании Microsoft эту информации подтвердили, сказав, что сама система лишится поддержки, но патчи безопасности никто не отменял. Но тот же Бринкман высказал еще более интересное мнение: поддержка Windows 7 возможна полностью, но только при форс-мажорных обстоятельствах.

Сейчас же Microsoft предупреждает пользователей, которые еще «сидят» на Windows 7 о необходимости перехода на Windows 10. Сам же производитель принял не совсем понятное решение для многих, сосредоточиться на создании приложений и сервисов для мобильных устройств. Операционная система Windows переместилась на второй план.