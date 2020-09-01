Microsoft пообещала новые консоли после выхода Xbox Series X

Все больше появляется разговор об облачных игровых сервисах, которые могут привести к тому, что игровые консоли не будут нужны. Но это вовсе не так и об этом говорят представители Microsoft. Так, Фил Спенсер, который сейчас занимает пост главы игрового подразделения Microsoft, говорит, что инвестиции в облачные игровые сервисы важны, но они не смогут оторвать истинных игроманов от игровых приставок. А поэтому в Microsoft уже говорят о выходе консолей нового поколения.

Поэтому уже сейчас с уверенностью можно сказать, что Xbox Series X и Xbox Series S не будут последними приставками от производителя, несмотря на то, что их уже начали хоронить. Спенсер считает, что игровой мир сейчас претерпевает значительные изменения. И облачные игровые сервисы, даже в некоторой степени могут популяризировать игровые приставки. Те, кто хоть раз прикоснулся к играм в таких сервисах, в большинстве случаев захотят их опробовать на консоли.