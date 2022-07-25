Microsoft начала продавать Windows 11 на своём сайте

С момента выхода Windows 11 прошло уже более восьми месяцев. Несмотря на это, только сейчас Microsoft решила продавать через собственный интернет-магазин цифровые копии Windows 11 Pro и Windows 11 Home.

Теперь любой желающий может приобрести Windows 11 Home за $139 или Windows 11 Pro за $200. Иногда это может пригодиться при установке на полностью новый ПК и без необходимости искать и приобретать Windows 10.

Ранее можно было приобрести различные версии Windows 11 только в коробочном варианте или обновиться до ОС, если это позволяли технические характеристики ПК.

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