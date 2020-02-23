Microsoft изменит Office 365 с 21 апреля

Microsoft представила ребрендинга Office 365, а также объявила, что с 21 апреля все домашние подписки «офиса» будут иметь название Microsoft 365. Кроме того, они обзаведутся новыми функциями и сервисами.

На выбор предлагаются две подписки Microsoft 365:

Индивидуальная Personal – $6,99 (около 560 рублей);

Семейная Family – $9,99 (около 800 рублей) для 6 пользователей.

Оформить новые подписки можно с 21 апреля, а действующие пользователи Office 365 получат доступ к новым функциям уже на этой неделе.

В качестве функций будет добавлено приложение Family Safety, которое помогает обмениваться геопозицией между собой, получать уведомления, когда родственники выходят из дома, а также осуществлять родительский контроль.

Также появятся новые функции для проведения конференций в Microsoft Teams. А приложение для ввода текста Word, обзаведётся улучшенным алгоритмом по распознаванию в тексте и встроенный антиплагиат.

Для ведения семейного бюджета в Excel появится функция Money (Деньги), которая поможет следить за личными финансами.

Более подробные изменения опубликованы на официальном сайте сервиса.