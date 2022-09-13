Microsoft готовит первый игровой ноутбук Surface

В сети появилась информация, что Microsoft готовит свой первый игровой ноутбук в линейке Surface. Модель будет предположительно называться Surface Gaming и получит довольно мощное оснащение.

Новинке приписывают 16 дюймовый экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей и частотой 165 Гц. В качестве процессора используют Core i5-12500H либо Core i7-12700H, а за обработку графики будет отвечать GeForce RTX 3050 Ti или RTX 3070 Ti.

Также обещают 16/32 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом от 256 ГБ до 2 ТБ, три порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, разъём Surface Connect, четыре динамика, два микрофона, а ещё адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Что касается времени автономной работы, то для младшей модели показатель составит 16 часов, для старшей — 15 часов. Габариты составят 357 х 245 х 19,6 мм при массе либо 1,96, либо 2 кг. Дата выхода не сообщается, как и цена.

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