Microsoft Flight Simulator получил крупное британское обновление

Microsoft выпустила крупное обновления для своего авиасимулятора Microsoft Flight Simulator, которое посвящено Великобритании.
В апдейте улучшена прорисовка Бирмингема, Бристоля, Кембриджа, Лондона и Оксфорда. Также было добавлено пять новых аэропортов. Британское обновление приносит улучшенное отображение местных достопримечательностей.
Кроме того, было добавлено три события:
- Полёт над Северными островами;
- Посадочное испытания на Шетландском архипелаге;
- Посадочное испытания в Юго-Восточной Англии.
Следующее обновление Microsoft Flight Simulator будет ориентировано на проработанную Францию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург.
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