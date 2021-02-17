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Новости

Microsoft Flight Simulator получил крупное британское обновление

Microsoft выпустила крупное обновления для своего авиасимулятора Microsoft Flight Simulator, которое посвящено Великобритании.

В апдейте улучшена прорисовка Бирмингема, Бристоля, Кембриджа, Лондона и Оксфорда. Также было добавлено пять новых аэропортов. Британское обновление приносит улучшенное отображение местных достопримечательностей.

Кроме того, было добавлено три события:

  • Полёт над Северными островами;
  • Посадочное испытания на Шетландском архипелаге;
  • Посадочное испытания в Юго-Восточной Англии.

Следующее обновление Microsoft Flight Simulator будет ориентировано на проработанную Францию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

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Источник:
Xbox
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