Microsoft добавит чат-бот GPT-4 в Word, Excel и PowerPoint

Компания Microsoft приступила к глубокой интеграции языковой модели ChatGPT в ряд своих продуктов.

Официально Microsoft добавит ChatGPT-4 в Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Помощник под названием «Copilot» построен на базе нейросети и позволит генерировать полноценные документы, таблицы, электронные письма и даже презентации.

Демонстрация работы нового инструмента

Для создания инструмента компания подключила ChatGPT к Microsoft 365 и объединила остальные приложения для работы, Microsoft Graph и модель GPT-4.

Сейчас Microsoft проводит тестирования новых продуктов в 20 компаниях. Также известно, что в эксперименте приняли 8 неназванных организаций, которые входят в ТОП-500 от Forbes.

Если тестирование завершится успешно, то продукты со встроенной нейросетью появятся до конца 2023 года.