Metro 4 могут анонсировать уже на следующей неделе

С момента выхода Metro Exodus прошло уже более 7 лет и анонс новой части может состояться уже на следующей неделе. Об этом рассказал известный инсайдер Nate the Hate (NateDrake).

По его словам, анонс условной Metro 4 от 4A Games может состояться уже в период с 13 по 19 апреля. Аналогичное «окно» озвучил швейцарский блогер AlexandreNGamR.

Telegram-канал «Вокруг-Билдов Metro|4A Games» утверждает, что официальный анонс четвертой части Metro состоится 16 апреля на презентации State of Play. В этот же день ожидается официальный анонс ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced.