Age of Empires II: Definitive Edition вышла на macOS

Age of Empires II: Definitive Edition стала доступна на macOS. Новая версия работает нативно на компьютерах с Apple Silicon и уже продаётся в Steam.
Редакция The GEEK сегодня в 00:55
Age of Empires II: Definitive Edition официально вышла на macOS. Релиз состоялся после апрельского анонса, когда Feral Interactive подтвердила подготовку версии стратегии для компьютеров Mac.

Игра получила нативную поддержку Apple Silicon, графику в 4K, обновлённый саундтрек, новые анимации и весь основной контент Definitive Edition.

Базовая версия включает три дополнения:

  • Lords of the West
  • Dynasties of India
  • Dawn of the Dukes.
  • Также на Mac доступны платные DLC, включая The Last Chieftains.

Игроки могут проходить одиночные кампании за исторических лидеров, сражаться в режиме Skirmish против восьми соперников, играть онлайн и офлайн, а также проходить кооперативные кампании с другими пользователями Mac.

Игра уже продаётся в Steam за $34,99, однако в российском регионе Steam покупка сейчас недоступна. Позже в 2026 году релиз также состоится в Mac App Store.

