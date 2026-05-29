Age of Empires II: Definitive Edition вышла на macOS

Age of Empires II: Definitive Edition официально вышла на macOS. Релиз состоялся после апрельского анонса, когда Feral Interactive подтвердила подготовку версии стратегии для компьютеров Mac.
Игра получила нативную поддержку Apple Silicon, графику в 4K, обновлённый саундтрек, новые анимации и весь основной контент Definitive Edition.
Базовая версия включает три дополнения:
- Lords of the West
- Dynasties of India
- Dawn of the Dukes.
- Также на Mac доступны платные DLC, включая The Last Chieftains.
Игроки могут проходить одиночные кампании за исторических лидеров, сражаться в режиме Skirmish против восьми соперников, играть онлайн и офлайн, а также проходить кооперативные кампании с другими пользователями Mac.
Игра уже продаётся в Steam за $34,99, однако в российском регионе Steam покупка сейчас недоступна. Позже в 2026 году релиз также состоится в Mac App Store.