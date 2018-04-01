Meizu выпустит 4 флагмана в 2020 году

Компания Meizu на какое-то время пропала из видимости на мобильном рынке, но сейчас собирается совершить крупный камбэк. Производитель готовится выпустить 4 флагманских смартфона.

Весной 2020 года Meizu представит смартфон, который будет работать на топовом процессоре Snapdragon 865. Предполагается, что он получит название Meizu 17.

Неофициальный рендер Meizu 17

Источник сообщает, что все новинки компании в 2020 году получат поддержку 5G, а также будут сконцентрированы на гарнитуре AR/VR и устройствах AIoT. Дизайн смартфонов обновится, но сохранит ранее установленные тенденции производителя.