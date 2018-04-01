Meizu выпустит 4 флагмана в 2020 году

Компания Meizu на какое-то время пропала из видимости на мобильном рынке, но сейчас собирается совершить крупный камбэк. Производитель готовится выпустить 4 флагманских смартфона.
Весной 2020 года Meizu представит смартфон, который будет работать на топовом процессоре Snapdragon 865. Предполагается, что он получит название Meizu 17.
Источник сообщает, что все новинки компании в 2020 году получат поддержку 5G, а также будут сконцентрированы на гарнитуре AR/VR и устройствах AIoT. Дизайн смартфонов обновится, но сохранит ранее установленные тенденции производителя.
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