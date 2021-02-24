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Новости

Изображения Meizu 18 появились в сети

Как было объявлено ранее, линейка смартфонов Meizu 18 будет представлена 3 марта. Сейчас известно, что в этой линейке существуют две модели: Meizu 18 и Meizu 18 Pro. И изображения обеих устройств появились на ресурсе Weibo. Кстати, устройства внешне очень схожи.

Смартфоны получили дисплей с изогнутыми краями 2.5D. На правой достаточно тонкой боковой грани располагаются клавиши включения устройства и регулировки громкости. В целом же, устройства будут различаться размером, а точнее, диагональю дисплея, ну и естественно, ценой.

Что касается технических различий, то в версии Pro мы увидим чипсет Snapdragon 888, а в более младшей версии – Snapdragon 870. О других характеристиках говорить рано, ведь они будут объявлены через неделю во время презентации устройств.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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