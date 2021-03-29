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Новости

Meizu 18 и Meizu 18 Pro уже в продаже. Но цена не радует

Китайские смартфоны продолжают завоёвывать мир. На сей раз это серия Meizu 18, которая уже доступна по всему миру через AliExpress.

По данным торговой площадки, Meizu 18 получит 6,23-дюймовый изогнутый дисплей S-AMOLED с разрешением 3200 х 1440 пикселей и частотой 120 Гц. При этом внутри новинка получит прошлогодний процессор Snapdragon 865. Память представлена вариантами 8/128 ГБ (819 долларов), 8/256 ГБ (869 долларов) и 12/256 ГБ (899 долларов). Ёмкость батареи 4000 мА•ч, есть быстрая зарядка на 36 Вт. Доступны цвета Blue, Sunset Ocean и White Grey. ОС — Flyme 9 на базе Android 11.

Что касается камер, то основная будет располагать модулем на 64 МП. Вторичные модули будут на 16 и 8 МП. Селфи-камера — 32 МП.

Версия Meizu 18 Pro будет стоить 940-110 долларов в зависимости от объёма памяти. Она получит экран AMOLED поколения E4 с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3200 х 1440 пикселей. Частота до 120 Гц, есть поддержка HDR. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч, поддерживается 40-ваттная зарядка.

Камера оснащена основным модулем на 50 МП, есть трёхкратный оптический зум. Фронтальная — 44 МП.

В целом, надо признать покупка выйдет не слишком выгодной. Ведь за куда меньшие деньги можно найти модели не только на 860 и 870-м Snapdragon, но даже на 888-м. Разве что кому-то принципиален именно изогнутый дисплей с огромным разрешением и частотой. В остальном смартфоны не слишком хорошо выглядят.

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Источник:
Aliexpress, Aliexpress
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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