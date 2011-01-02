SberPay от Сбербанка начал работать с Mastercard

О запуске собственной бесконтактной платежной системы SberPay, представители Сбербанка объявили еще летом этого года. Однако на тот момент она поддерживала лишь карты Visa. Теперь настала очередь и Mastercard, поддержка которой появилась в системе. На данный момент таким решением могут воспользоваться все обладатели карт Mastercard, то есть пользователи, которые имеют смартфон на Android с NFC-чипом.

С помощью этой возможности легко оплачивать покупки в одно касание. Но для этого нужно обязательное наличие в торговых точках POS-терминалов с бесконтактной технологией Mastercard. В смартфоне должно быть установлено мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Также обязательно нужно привязать карту Mastercard Сбербанка.

Кроме того, чтобы популяризировать эту функцию и донести до всех пользователей возможность бесконтактной оплаты, Сбербанк совместно с Mastercard запустили акцию «Все в твоих руках». В ее рамках до 29 ноября, клиенты, которые будут оплачивать покупки бесконтактно, получат возможность накопления дополнительных бонусов. Все это реализовано в программе лояльности «СберСпасибо». Пять победителей могут выиграть 1 млн. бонусов.