Маска ругают за покупку биткоина

Илон Маск — удивительный человек, который не побоялся бросить вызов сообществу. Его идеи не все одобряют и последняя из них привела к расколу мнений на счет его действий. Как мы знаем, не так давно Илон Маск купил биткоин на весьма круглую сумму — порядка 1,5 млрд. долларов. Это очень положительно сказалась на курсе первой криптовалюты, которая на данный момент подбирается к очередному ATH в 50 тыс. долларов. Правда, не все довольны действиями Маска и это удивляет.

Так, глава Saxo Bank – Питер Гарнри, в одном из своих высказываний подверг критике действия Маска. Он считает, что таким образом, Маск подвергает инвесторов Tesla огромному риску. В данном случае прослеживается недоверие со стороны Гарнри к биткоину. Он уверен, что волатильность этого криптоактива слишком высока. Также остался недоволен действиями Маска и еще один воротила финансового рынка — Гэри Блэк, который является бывшим исполнительным директором Goldman Sachs. У себя в Твиттер он написал, что закрыл позиции в Tesla, так как видит в этой покупке рискованное распределение капитала компании.

Стоит сказать, что с момента появление твита о покупке биткоина на 1,5 млрд. долларов, первая криптовалюта выросла в цене на 24% всего за сутки. А за ним начали показывать рост и другие криптовалюты, в том числе Эфириум, который также устанавливает новые ценовые рекорды. Ранее Илон Маск был замечен в пампе еще одной известной монеты — Догикоин, который также за сутки значительно поднимался в цене.

А вот представитель Grayscale, компании, которая также скупает биткоин, уверен, что такое поведение Илона Маска приведет к еще большей гонке вооружений на рынке криптовалют. Особенно это касается институционалов, которые так и норовят следовать новому веянию на финансовом рынке. Отметим, что тандем Маск+Grayscale значительно подогрели интерес к криптовалюте. И на данный момент многие аналитики предполагают, что биткоин в такой положительной среде может дать рост вплоть до 200 тыс. долларов.