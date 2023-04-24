Marvel представила приложение Marvel Move для тренировок под руководством героев комиксов

Пользователи смогут создать программу тренировок, где герои вселенной Marvel будут мотивировать их на более продуктивную физическую активность. Ожидается, что приложение станет популярным среди фанатов фитнеса и любителей комиксов.

Одним из популярных тренеров в приложении стал Тор, персонаж из фильма «Мстители: Финал». В приложении также будут доступны ачивки и бонусы, что добавляет дополнительную мотивацию пользователям.

Marvel Move выйдет летом на устройствах под управление iOS и Android. Оно будет доступен через приложение ZRX от Six to Start по подписке за $75 в год.