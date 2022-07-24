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Новости

Marvel на Comic-Con 2022: даты релизов и трейлеры

На проходящем Comic-Con 2022 в Сан-Диего представили ряд новых фильмов и сериалов по франшизе Marvel.

Глава киновселенной Marvel Кевин Файги в ходе презентации объявил, что пятая фаза киновселенной Marvel стартует в 2023 году.

Расписание пятой фазы MCU:

  • «Человек-муравей: Квантомания» — 17 февраля 2023;
  • «Секретное вторжение» — весна 2023;
  • «Стражи Галактики 3» — 5 мая 2023;
  • «Эхо» — лето 2023;
  • «Локи» (второй сезон) — лето 2023;
  • «Марвелы» — 28 июля 2023;
  • «Блэйд» — 3 ноября 2023;
  • «Железное сердце» — осень 2023;
  • «Агата: Ковен хаоса» — зима 2023-2024;
  • «Сорвиголова: Рождённый заново» — весна 2024;
  • «Капитан Америка: Новый мировой порядок» — 3 мая 2024;
  • «Громовержцы» — 26 июля 2024.
Секретное вторжение
Стражи Галактики 3
Эхо
Локи (Второй сезон)
Блэйд
Железное сердце
Агата: Ковен хаоса
Сорвиголова: Рождённый заново
Капитан Америка: Новый мировой порядок
Громовержцы

Фильм «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» станет завершением четвёртой фазы. Релиз — 11 ноября.

В новом «Человек-муравей: Квантомания», появятся Кэсси Лэнг, Канг Завоеватель и МОДОК. Был представлен постер.

Следом был показан трейлер и постер «Женщина-халк». Релиз состоится 17 августа на стриминг-сервисе Disney+.

Кроме того, Marvel рассказала о шестой фазе. В неё войдут «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», которые дебютируют 2 мая 2025 и 7 ноября 2025 соответственно. Также 8 ноября 2024 состоится дёбют «Фантастической четвёрки».

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Источник:
Marvel

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