Marvel на Comic-Con 2022: даты релизов и трейлеры

На проходящем Comic-Con 2022 в Сан-Диего представили ряд новых фильмов и сериалов по франшизе Marvel.
Глава киновселенной Marvel Кевин Файги в ходе презентации объявил, что пятая фаза киновселенной Marvel стартует в 2023 году.
Расписание пятой фазы MCU:
- «Человек-муравей: Квантомания» — 17 февраля 2023;
- «Секретное вторжение» — весна 2023;
- «Стражи Галактики 3» — 5 мая 2023;
- «Эхо» — лето 2023;
- «Локи» (второй сезон) — лето 2023;
- «Марвелы» — 28 июля 2023;
- «Блэйд» — 3 ноября 2023;
- «Железное сердце» — осень 2023;
- «Агата: Ковен хаоса» — зима 2023-2024;
- «Сорвиголова: Рождённый заново» — весна 2024;
- «Капитан Америка: Новый мировой порядок» — 3 мая 2024;
- «Громовержцы» — 26 июля 2024.
Фильм «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» станет завершением четвёртой фазы. Релиз — 11 ноября.
В новом «Человек-муравей: Квантомания», появятся Кэсси Лэнг, Канг Завоеватель и МОДОК. Был представлен постер.
Следом был показан трейлер и постер «Женщина-халк». Релиз состоится 17 августа на стриминг-сервисе Disney+.
Кроме того, Marvel рассказала о шестой фазе. В неё войдут «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», которые дебютируют 2 мая 2025 и 7 ноября 2025 соответственно. Также 8 ноября 2024 состоится дёбют «Фантастической четвёрки».
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