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Макеты прототипов iPhone 16 попали в сеть

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 16:10

В сети появились изображения макетов базовых iPhone 16. По информации инсайдеров, дизайнеры Apple представили три различных варианта. Один из них подразумевает возвращение к классическому дизайну с вертикальным блоком камер.

Кнопка “Action”, которая сейчас является эксклюзивом iPhone 15 Pro, появится в базовых моделях iPhone 16. По всей видимости Apple приняла окончательное решение отказаться от физического переключателя звука в пользу программируемой кнопки.

Выход iPhone 16 запланирован на осень 2024 года.

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Теги: 
Источник:
MacRumors, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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