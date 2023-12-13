Макеты прототипов iPhone 16 попали в сеть

В сети появились изображения макетов базовых iPhone 16. По информации инсайдеров, дизайнеры Apple представили три различных варианта. Один из них подразумевает возвращение к классическому дизайну с вертикальным блоком камер.

Кнопка “Action”, которая сейчас является эксклюзивом iPhone 15 Pro, появится в базовых моделях iPhone 16. По всей видимости Apple приняла окончательное решение отказаться от физического переключателя звука в пользу программируемой кнопки.

Выход iPhone 16 запланирован на осень 2024 года.