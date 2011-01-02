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Новости

Магнитная зарядка iPhone 12 портит чехлы

Поддержка Apple предупреждает, что те, кто будет пользоваться магнитной зарядкой MagSafe должны обратить внимание на возможное появление круглых отметин на чехлах для iPhone 12. В основном это касается не только сторонних производителей, но и официальных. Напомним, что под крышкой iPhone 12 расположилась катушка, которая крепится к самому смартфону магнитами.

  • Magsafe Bag
Фото с повреждённым чехлом

Еще одно замечание от поддержки касается хранения и ношения магнитных ключей, банковских карт и других аксессуаров, чувствительных к магнитному полю. Такие предметы лучше держать подальше от смартфона, ведь от действия магнитного поля они могут потерять свои свойства.

На данный момент производитель выпустил лишь силиконовые чехлы для iPhone 12, а вот кожаные должны появиться уже в декабре и пока неясно, будут ли на них оставаться круглые отметины от MagSafe. Напомним, что старт продаж iPhone 12 начался 23 октября. Стоимость стартует от 80 тыс. рублей. Ожидается, что в ноябре на рынок выйдут iPhone 12 mini и 12 Pro Max.

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Источник:
Macrumors
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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