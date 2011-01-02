Магнитная зарядка iPhone 12 портит чехлы

Поддержка Apple предупреждает, что те, кто будет пользоваться магнитной зарядкой MagSafe должны обратить внимание на возможное появление круглых отметин на чехлах для iPhone 12. В основном это касается не только сторонних производителей, но и официальных. Напомним, что под крышкой iPhone 12 расположилась катушка, которая крепится к самому смартфону магнитами.

Фото с повреждённым чехлом

Еще одно замечание от поддержки касается хранения и ношения магнитных ключей, банковских карт и других аксессуаров, чувствительных к магнитному полю. Такие предметы лучше держать подальше от смартфона, ведь от действия магнитного поля они могут потерять свои свойства.

На данный момент производитель выпустил лишь силиконовые чехлы для iPhone 12, а вот кожаные должны появиться уже в декабре и пока неясно, будут ли на них оставаться круглые отметины от MagSafe. Напомним, что старт продаж iPhone 12 начался 23 октября. Стоимость стартует от 80 тыс. рублей. Ожидается, что в ноябре на рынок выйдут iPhone 12 mini и 12 Pro Max.