MacBook Pro с дисплеем Mini LED выйдет в сентябре

Довольно интересная информация появилась на одном из зарубежных ресурсов. Речь идет о желании компании Apple начать выпуск портативных компьютеров MacBook Pro. Это будет уже новое поколение устройств. Выход запланирован на сентябрь этого года. Данные устройства будут оснащаться экранами Mini LED. Основа этой технологии — использование массива миниатюрных светодиодов. Благодаря этому можно будет создавать эффект локальное затемнение. Основным преимуществом данного вида панелей является глубокий черный цвет и минимальное энергопотребление.

Ожидается, что на рынке могут появиться версии MacBook Pro с дисплеями 14 и 16 дюймов. В основе устройств будут лежать процессоры ARM, в данном случае модель M1X. Этот процессор содержит восемь производительных ядер и два энергоэффективных. Платформа, применяемая в данном устройстве, способна поддерживать до 64 ГБ ОЗУ.

Что касается интерфейсов, то вполне можно ожидать наличие Thunderbolt, HDMI, слота для SD-карт разъема для подключения зарядного устройства MagSafe. Есть вероятность, что первые модели будут представлены в сентябре. А вот старта продаж ожидать ранее октября не приходится.

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