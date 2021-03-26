Mac mini на M1 не выводит из спящего режима подключенные дисплеи

Покупатели новых Mac mini с процессором M1 начали сталкиваться с проблемой из-за которой компьютер не выводит из режима сна подключенный монитор. Об этом стало известно от некоторых пользователей на сайте клиентской технической поддержки Apple и тематическом форуме MacRumors.

Отмечается, что проблема проявляется не у всех пользователей, а сами жалобы на форумах Apple начали появляться с ноября 2020 года, именно тогда и начались продажи новых Mac mini на процессорах M1. Один из пользователей на MacRumors рассказывает, что его Mac mini в конфигурации 8/256Гб не хочет выводить подключенный дисплей из спящего режима. Он пробовал подключаться к другим дисплеям, использовать разные HDMI, но проблема никуда не исчезает. Другой пользователей отмечает нормальную работу компьютера до тех пор, пока он не уходит в спящий режим. Сам Mac на техническом уровне отдаёт команду на вывод дисплея из режима сна, но не передает на него изображение.

Пользователи столкнувшиеся с проблемой не нашли какую-либо связь с разными брендами мониторов, проблема есть и остаётся с любым дисплеем. Также сейчас Apple рассматривают другую проблему с выводом изображения в Mac mini на M1. А именно с появлением розовых квадратов, которые появляются в случайной порядке при запуске ПК. Предполагается, что неисправность кроется в недоработке видеоядра Apple Silicon.